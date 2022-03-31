中信兄弟4月2日起將在台中主場洲際棒球場進行中華職棒33年開幕戰，因應近期疫情升溫，讓球迷安心觀賽，台中市政府運動局長李昱叡表示，市府已請洲際棒球場營運單位清潔消毒場區，球場管理單位午資公司積極大規模清消，包括座位區、走道、廁所、電梯、售票口、牛棚等，落實防疫，維護球迷及工作人員的安全。

李昱叡指出，經中央流行疫情指揮中心同意，職棒賽事將全面開放球迷入場，運動局依中央核准的防疫計畫輔導中華職棒有條件開放觀眾觀賽，呼籲球迷配合實聯制、量體溫、酒精消毒及戴口罩，全區採對號入座，在觀賞精彩賽事之餘兼顧防疫。

李昱叡表示，依據中華職業棒球大聯盟防疫計畫書，球迷入場須配合量體溫、手部噴灑酒精消毒及戴口罩，若體溫量測超過37.5度或嚴重咳嗽者不能入場，並請儘速就醫；所有進場民眾皆需完成個人資料登錄，進出球場須攜帶票券驗證身分。

李昱叡說明，台中洲際棒球場是國內指標性棒球場，也是中信兄弟球隊的主場，疫情期間全球首場開放觀眾的職業球賽也在洲際舉行，感謝中華職棒大聯盟、中信兄弟球團、球場營運團隊等單位積極落實球場防疫措施，包括辦公室及球員休息室進出動線規劃、球場加強清潔消毒頻率；賽事舉辦時球場內外將有工作人員監督、勸導並維持現場秩序，屢勸不聽者，可依違反傳染病防治法第70條規定，處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

除職棒賽事外，針對各項大型賽事，市府將持續輔導主辦單位加強防疫工作，包括動線規劃、鄰近醫療資源、通報流程等配套措施與防護機制，並依中央流行疫情指揮中心最新規定滾動修正。