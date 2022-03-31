本土疫情又有擴大趨勢，MITSUI OUTLET PARK 台中港店、台南店，今日（31日）因應疫調通知，即配合政府政策進行清消作業準備，今日預定提前於6點結束營業。

手術、檢查同步進行 開顱成功夾除動脈瘤一氣呵成
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