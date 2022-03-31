MITSUI OUTLET PARK 台中港店、台南店要清消 今提前結束營業 19:262022/03/31 中時 石欣蒨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土疫情又有擴大趨勢，MITSUI OUTLET PARK 台中港店、台南店，今日（31日）因應疫調通知，即配合政府政策進行清消作業準備，今日預定提前於6點結束營業。 手術、檢查同步進行 開顱成功夾除動脈瘤一氣呵成 台新銀積極培養信託專業人員 全台分行遍地開花 #中港店 #台南店 #預定 #結束營業 #進行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 配合地方政府防疫 尖點上海進行封閉生產 19:222022/03/31 財經 國城攜手產官學 進行百年的楠梓第一市場社區營造 13:332022/03/31 財經 元大證券高層人事新布局 黃王將合力強化國內外業務分工 19:022022/03/31 財經 永續智庫和政大發表最新調查：逾8成台企未進行碳足跡盤查 04:102022/03/29 產業特刊 台鐵總體檢列管144事項 解列數字遭疑灌水 鐵道局稱誤會 12:182022/03/30 生活 《國際經濟》印度支持俄國大宗商品 俄外長料本周親訪 13:182022/03/30 財經 高雄台積電預定地環評初審通過 04:102022/03/29 地方新聞 台中這間飯店 祭出5倍券翻倍再翻倍優惠 14:412022/03/31 寶島 合一新藥最快Q2獲陸藥證 04:102022/03/31 證券．權證 婚宴傳播鏈個案台中趴趴走 台中港三井outlet今提前打烊加強清消 16:442022/03/31 生活 台東農業改良場 選育出春石斛新品種 19:112022/03/30 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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