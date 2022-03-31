桃企大飯店無預警宣布熄燈，即刻起不再營業。(圖／臉書我是中壢人)

位在桃園中壢、擁有20年歷史的桃企大飯店，今天(31日)晚間無預警公告結束營業，且即刻生效，明天起就不再營業，讓許多人大吃一驚，直呼不捨。

桃企大飯店稍早發公告表示，受到大環境景氣不佳影響，加上疫情重創，導致營運困難，必須調整飯店業務規劃，從明天(4月1日)起正式結束營業，感謝大家20年來的支持。