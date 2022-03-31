疫情再起撐不住了！桃園中壢20年老飯店宣布熄燈「即起生效」 22:462022/03/31 中時新聞網 林毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 擁有20年歷史的桃企大飯店今晚無預警宣布熄燈，讓許多人不捨。(圖／桃園觀光導覽網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃企大飯店無預警宣布熄燈，即刻起不再營業。(圖／臉書我是中壢人) 位在桃園中壢、擁有20年歷史的桃企大飯店，今天(31日)晚間無預警公告結束營業，且即刻生效，明天起就不再營業，讓許多人大吃一驚，直呼不捨。 桃企大飯店稍早發公告表示，受到大環境景氣不佳影響，加上疫情重創，導致營運困難，必須調整飯店業務規劃，從明天(4月1日)起正式結束營業，感謝大家20年來的支持。 金門淪陷！首例本土確診個案 曾赴台中吃喜酒 疫情升溫又遇職棒開幕 洲際棒球場落實清消 #20年 #桃園中壢 #桃企大飯店 #疫情 #熄燈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情創新高！雙北健康自評分數曝光 這族群壓力最大 20:472022/03/31 生活 本土疫情到處竄 亂多散！全台18校停課 07:122022/03/31 生活 侯友宜喊打第四劑 疫苗充足！陳時中回應一條件 14:572022/03/31 生活 4天本土連飆206例不升三級！網嚇歪掀戰 他3字嗆爆蔡政府 10:152022/03/31 政治 本土5天飆293例 網揭一關鍵照玩 連假國5必塞 15:312022/03/31 生活 許淑華邀交通部長南投考察 聚焦日月潭後疫情時代發展 14:322022/03/31 生活 全台首創 基隆類普篩 揪出確診黑數 04:102022/03/31 財經要聞 疫苗銷毀與覆蓋率 04:102022/03/31 時論廣場 陳時中認疫情「是警訊」卻不升級 她狠酸：升2.9級最不粗暴 09:102022/03/31 政治 林鄭坦言防疫讓人才流失 正研商對策 04:102022/03/31 焦點新聞 味王 擬配息1.1元 04:102022/03/31 證券．權證 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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