校園疫情大爆炸，教育部統計，從去年4月20日到今年4月6日下午5時30分為止，共有1749個學生確診，比前1天一口氣增加82個案例，其中本土案例增加79個、境外移入案例增加3個。在增加的79個案例中，包括大專生18個、高中生6個、國中生6個、國小生48個及幼兒園生1個。