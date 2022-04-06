校園疫情燒不停 單日增79個本土案例 22:172022/04/06 中時 林志成 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 教育部統計，過去一天增加79個本土學生確診案例。（林志成攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 校園疫情大爆炸，教育部統計，從去年4月20日到今年4月6日下午5時30分為止，共有1749個學生確診，比前1天一口氣增加82個案例，其中本土案例增加79個、境外移入案例增加3個。在增加的79個案例中，包括大專生18個、高中生6個、國中生6個、國小生48個及幼兒園生1個。 新北增71例 三峽國小老師群聚再增41人染疫 5天爆796例 這縣市一夜變色 最新確診地圖曝 #新冠肺炎 #台灣 #校園 #確診 #學生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情大爆發 14縣市淪陷 首見新變種XE 04:102022/04/03 生活新聞 保險員中年學畫 黃亞梅享受人生 04:102022/04/06 地方新聞 北北基校園拉警報 三峽群聚＋41 04:102022/04/04 生活新聞 疫情狂燒 全台13縣巿99校停課 教長說話了 10:172022/04/06 生活 台中公車進校園 學生傷亡5年減5成 04:102022/04/04 地方新聞 北市新增28例確診 11例感染源仍在疫調中 16:002022/04/05 生活 美感教育 《巡演列車》開進校園 讓偏遠師生享用美感資源 09:062022/04/05 生活 本土疫情升溫 花蓮校園暫不開放校外人士進出 10:152022/04/06 生活 本土＋216飆新高陳時中竟「語出驚人」 網暴動嗆翻蔡政府 15:112022/04/05 政治 基隆３大學全淪陷 北台灣校園燒不停 04:102022/04/05 生活新聞 連假後首日上課 新北教育局長視察校園防疫 12:392022/04/06 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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