新北市環保局宣布「111年度全民撕小廣告-集撕廣益系列活動」4月1日起開跑，今年延續秤重換好禮及紙本摸彩券，再加碼提供AirPods pro、iPhone SE、Dyson吹風機、福容大飯店「福隆雙人住宿劵」及100元商品券。

環保局表示，「集撕廣益」活動包括「一般活動」及「成就解鎖加碼活動」。只要撕除1公斤違規小廣告即可兌換2包衛生紙，還可額外獲得1張摸彩券，活動結束後即有機會抽中1萬元禮券，前3名的達人還可額外獲得1萬、8000及5000元禮券。

環保局也邀請民眾一起當環保小偵探，協助拍照採證違規張貼小廣告，只要在撕除任一張違規小廣告前，拍攝4張照片(正面近照、正面遠照、背面及路旁門牌或電桿號) ，並以Google帳號登錄上傳至指定網站(https://reurl.cc/NpdgD9)，經環保局審核通過後，即可獲得1組線上摸彩序號。

4至6月上傳的照片，將於7月抽出福容大飯店-福隆雙人住宿劵；4至9月上傳的照片，將於10月抽AirPods Pro；4至11月上傳的照片，將於12月抽出50份100元商品券，還有年度大獎iPhone SE及Dyson吹風機。

「成就解鎖加碼活動」參與採證的民眾上傳的不重複違規電話號碼，累積達100支、200支及500支時，就額外增加藍芽防水喇叭、Switch寶可夢(紫)遊戲片及AirPod 3個解鎖獎項。

環保局統計，去年違規小廣告的撕除量約206萬張重約5.7公噸，相較前年338萬張的10.21公噸減少約40％，在參與人數不減的情況下，小廣告數量已明顯下降。

環保局指出，違規張貼小廣告的行為人得依廢棄物清理法處1200元到6000元罰鍰，另民眾協助採證的違規電話號碼，得依電信法處停話6個月以上處分。去年共開罰723件，依電信法共停話1049件。