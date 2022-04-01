2018年擔任職業軍人的劉姓男子，參加朋友的慶生活動，結束後劉男闖入友人的房間，一手摀住友人老婆的眼睛，另一手撫摸她胸部、下體，還說「我知道你是大嫂」企圖性侵，她大力反抗並令其離開，劉男才罷手離去，最高法院依現役軍人犯侵入住宅強制性交未遂罪判囚4年定讞。

劉在2011年8月5日入伍，目前已退役，他在2018年9月22日晚上在屏東縣萬丹鄉友人的住處，參加友人的慶生活動，結束後他返回其住處後，竟又折返，侵入友人住居逕自進入被害人的房間內，見她躺於床上，以身體壓住她並親吻她的嘴部。

劉男一手摀住她眼睛，另一手撫摸她胸部、下體，她以手推擋，劉仍持續親吻，並稱「大嫂，你要不要知道大哥的一些秘密」，還說「我知道你是大嫂」欲對她性交行為，她大力反抗並令其離開，劉男才罷手離去而未遂。

高雄高分院斥責劉男為逞一己私慾，漠視被害人意願，對於她強制性交未遂，致她身心受創，情緒低落、焦慮、緊張，案後尚需接受醫師治療，且劉男犯後狡飾辯詞，難認有悔意，依現役軍人犯侵入住宅強制性交未遂罪判處有期徒刑4年，上訴後，最高法院駁回確定。