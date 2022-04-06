新北市某涼麵店女老闆娘身材火辣，曾被外送員騷擾過，近日她遭人偷拍不雅性愛片還上傳網路，女老闆已報案提告，並指偷拍者是自己的朋友，警方已通知嫌犯到案說明，最重恐將面臨5年刑期。

據了解，上月31日女老闆邀約友人到家做客，當時店面鐵門關閉，友人抵達店門口後並未按鈴、敲門，反而是透過鐵捲門送信口偷拍她的性愛影片，拍攝後更將影片上傳網路，引發瘋傳，影片中還清楚拍下店名、門牌地址等資訊，讓女老闆相當困擾。

女老闆相當氣憤，已於4月2日前往警分局報案提告妨害秘密，她向警方表示，拍攝者是自己的朋友，當天約他到店內作客，卻反而被偷拍性愛影片。警方指出，依據被害人提供的訊息，已通知嫌犯到案說明，進一步偵辦中。

不過，去年百萬網紅「小玉」利用Deepfake「深偽」技術換臉將大批女性公眾人物「換臉」製作色情片銷售，引發關注，法務部提案修法，在《刑法》315條之1，增列竊錄內容為他人之性影音，加重處罰規定，若有竊錄性影音行為，最重處4年6月有期徒刑，若有散布竊錄性影音行為，最重處5年有期徒刑。

據自由時報報導，警方表示，本案嫌犯是在新法實施後犯案，適用新法加重處罰規定，全案調查完畢即移送法辦，交由偵審機關究責。

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