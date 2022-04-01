宜蘭縣因舞蹈教室老師傳染鏈，縣內已有一名外聘老師、一名家長、一名學生等3人染疫，已有羅東國中全校停課、凱旋國小停課一班，以及新生國小低年級6個班級停課，據了解，有確診者曾在3月28日到宜蘭縣政府，縣府已安排府內員工在今天（1日）快篩，縣府在下午3時線上疫情記者會說明確診者足跡與防疫因應作為。