確診者足跡到過宜蘭縣政府 府內員工將篩檢 12:392022/04/01 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣政府在3月28日有確診者足跡，縣府安排府內員工今天快篩。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣因舞蹈教室老師傳染鏈，縣內已有一名外聘老師、一名家長、一名學生等3人染疫，已有羅東國中全校停課、凱旋國小停課一班，以及新生國小低年級6個班級停課，據了解，有確診者曾在3月28日到宜蘭縣政府，縣府已安排府內員工在今天（1日）快篩，縣府在下午3時線上疫情記者會說明確診者足跡與防疫因應作為。 台塑將砸7億 補助員工買電動機車 台塑將砸7.2億 補助員工買電動機車 #確診者足跡 #宜蘭縣政府 #府內 #員工 #老師 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 命理專家預言俄烏戰爭最終結局：這人麻煩大了 23:022022/03/31 政治 命理師預言俄烏戰爭「他麻煩大了」 網驚呼：比印度神童準 08:082022/04/01 政治 大潭新增泰籍移工確診 疑跨工區聯繫 04:102022/03/31 生活新聞 Waymo無人車 開進舊金山接送員工 04:102022/04/01 全球財經 楊祐寧與確診者足跡重疊！活動取消急做快篩 結果出爐 13:202022/03/31 娛樂 台積電推動「多元與共融」職場環境 成就員工價值 11:232022/04/01 財經 出現確診者足跡！彰化監獄快篩近百人禁接見送餐 11:282022/04/01 社會 員工PTT秀出破1000萬分紅 聯詠回應了 18:232022/03/30 財經 舞蹈老師染疫傳播鏈擴大 宜蘭縣已累計3校停課 16:002022/03/31 生活 Waymo無人車開進舊金山 免費接送員工上下班 21:522022/03/31 財經 新北三峽某國小老師確診 11班共200多名學生今停課 10:572022/04/01 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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