台達電桃園三廠1人確診 同樓層員工居家辦公7天 10:452022/04/07 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台達電桃園廠傳出員工確診，啟動後續防疫措施。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土COVID-19疫情增溫，台達電子表示，桃園三廠1名員工於4月5日確診。接獲通知後已將全棟建築物清消完畢，並要求同樓層員工，全數居家辦公7天，且須待確認快篩陰性後始得返廠。 台達電指出，5日當天下午已完成全廠區消毒，正在等待政府衛生單位的疫調結果，並配合指示，調整防疫作法。 台達電補充說明，桃園三廠7樓主要為研發人員，此確診案對營運並無重大影響。（編輯：楊蘭軒）1110406 羅智強堅持參選桃園市長 高金素梅現身留16字 羅智強參選桃園市長 黨稱很弱排除提名 #台達電 #桃園 #三廠 #員工 #同樓層 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 員工獎酬股票 緩課有條件 04:102022/04/06 金融．稅務 羅智強表態選桃園 黃暐瀚問完這3大咖揭露戰況 23:382022/04/06 政治 朱立倫怒噴「魚死網破」真相曝 退將嘆：桃園輸羅智強要負責 15:532022/04/06 政治 朱立倫臉書被灌爆！整排貼文全遭出征 網友最氣國民黨這點 07:552022/04/07 政治 空服員工會敗訴！勞動部不認長榮航空這行為干涉罷工 19:142022/04/06 社會 羅智強續拚桃園市長！游淑慧貼文16字釣出在地人反應 09:302022/04/06 政治 黃健庭記者會「這句話」氣炸網友！數千人急湧臉書怒吼4字 08:052022/04/07 政治 即起辭黨職！羅智強深夜震撼宣布「參選桃園市長」 數萬網友激動狂喊1字 07:232022/04/06 政治 被說很弱！羅智強宣布最新行動 網湧臉書狂留2字 07:252022/04/07 政治 桃園3624家農地工廠 僅納管1171家 04:102022/04/07 地方新聞 羅智強：參選桃園不變 沒提名就輔選 04:102022/04/06 政治要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。