本土COVID-19疫情增溫，台達電子表示，桃園三廠1名員工於4月5日確診。接獲通知後已將全棟建築物清消完畢，並要求同樓層員工，全數居家辦公7天，且須待確認快篩陰性後始得返廠。

台達電指出，5日當天下午已完成全廠區消毒，正在等待政府衛生單位的疫調結果，並配合指示，調整防疫作法。

台達電補充說明，桃園三廠7樓主要為研發人員，此確診案對營運並無重大影響。（編輯：楊蘭軒）1110406

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