桃園市青年局去年以4名目編1770萬元辦理青年永續發展計畫，但卻被藍議員點名1整年只補助7件、42人，平均每人要價42萬元，怒批「花錢事務局」，青年局強調僅590萬是輔導團隊，且是一整年活動，有逾萬人參加，其餘預算則是多面向輔導，卓越成績更獲選為「青聚點」。

國民黨籍議員黃敬平、周玉琴、徐其萬說，青年局去年編列300萬元青年投入永續發展行動計畫、430萬元補助公立學校辦理青年投入永續發展計畫、680萬元補助各級人民團體辦理青年投入永續發展計畫、360萬元補助私立學校辦理青年投入永續發展計畫，總計1770萬元，但根據青年局今年1月21日說明的桃園市青年投入永續發展行動計畫執行概況，全年僅補助6非營利組織、1學校，參與人次總計42人，批評假「永續」之名，預算疊床架屋，只會辦活動，完全看不出成效。

曾任平鎮市長的議員陳萬得也批評，連續2年都編列1770萬元，一毛不差，根本是依慣例便宜行事，無怪乎執行率差。議員葉明月也說，編列千萬預算全力支持，放手讓青年局做，結果卻零零落落，代表預算太多，怒批青年局虛編預算。議員吳嘉和也直呼看了錯亂，近2000萬預算1／4都是事務費，寧可刪除預算。

無黨籍議員牛煦庭則向青年局長陳冠穎喊話，新官剛上任，別讓人覺得青年局很好混，提出「3不」，不要變「選舉孵化局」、不要只會辦活動、不要與青年困境脫節。

青年局解釋，永續發展行動計畫就是對接中央的地方創生，鼓勵年輕人返鄉協助社區改造，從事街區活化、食農教育或觀光小旅行等，像是龍潭菱潭街、復興食農、大溪雙口呂文化廚房都是近年輔導成果，鼓勵青年利用地方創生計畫成立新的商業模式，讓青年落地深根。

青年局強調1770萬僅590萬補助青年團隊參與地方創生，屬於競爭型預算，每年徵選最優十五隊輔導，5年已累計75組團隊，卓越成效讓教育部青年發展署也肯定，在桃園成立北區7縣市的「青聚點」並挹注1300餘萬元，希望以桃園經驗輔導大北區。