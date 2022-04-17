本土疫情嚴峻，行政院發言人羅秉成今（17日）表示，為因應未來疫情發展，行政院已於15日下午函請立法院同意「嚴重特殊傳染病防治及紓困振興特別條例」及特別預算施行期間均延長至2023年6月30日。

羅秉成指出，依特別條例第19條第1項規定，原條例施行期間將於今年6月30日屆滿，但同條第2項規定得經立法院同意予以延長。

有鑑於嚴重特殊傳染性肺炎於國際間仍屬嚴峻，且衡酌國內疫情之發展變化快速，實難於6月30日前戛然而止，故相關防疫作為及防疫設備、物資，以及醫療量能等皆有持續採行與整備之必要，並得繼續執行本條例相關措施，且基於疫情發展變化難測，延長期間之長短應從寬考量以為因應。

羅秉成指出，政院爰依法提請立院考量上述國內外疫情發展情形，同意將特別條例與特別預算施行期間均延長1年至2023年6月30日。

羅秉成並指出，原經立法院通過總額共8393.39億之特別預算，迄今尚有約1千3百多億待執行，為配合特別條例之延長時間，特別預算之施行期間亦有一併延長之必要，以利繼續做為特別條例各項待執行措施之支應使用。

羅秉成又表示，經綜合評估，特別條例及特別預算施行期間均有延長1年之必要，但目前仍以繼續執行特別條例相關措施為優先考量，現階段暫無提出增加特別預算總額之修法需求，政府會視未來疫情發展情形，適時妥為因應之決定。