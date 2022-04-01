民進黨徵召宜蘭市長江聰淵參選宜蘭縣長後，江聰淵首個公開行程是跨出宜蘭市，前往壯圍鄉的創新育成中心進駐廠商「采福好田」，邀請鄉親參加「番茄與他的產地」推廣課程，江聰淵表示，宜蘭有很多青年返鄉創業，希望透過我們的整合行銷，能讓農特產品行程宜蘭特有的驕傲。

「采福好田」負責人李明珠是在10年前承接父親的田園，致力在番茄等農產的種植，並以無毒的方式經過產銷履歷驗證得到認證標章，通路還觸及到各連鎖超市，「采福好田」也是宜蘭市創新育成中心32家進駐廠商之一。

李明珠表示，她在2012年從澳洲回來後，決定返鄉投入農業，選種是桃太郎品系的優美番茄，課程規畫上會讓民眾走進農場，除了親近土地，也希望可以推廣食農教育，未來盼「采福好田」可以企業化，讓更多人有就業機會。

江聰淵說，宜蘭縣各鄉鎮都有屬於自己的特色，農特產具有產業競爭力，這競爭力值得推廣，在農業發展上可以結合宜蘭的好山好水；我們很多青年返鄉創業，轉型推動農業發展，盼能提升宜蘭的精緻農業，形成在地特色，獲得全國鄉親的認同。

宜蘭市公所表示，宜蘭市創新育成中心廠商有32家，進駐廠商不只在宜蘭市，也涵蓋其他鄉鎮；「番茄與他的產地」可透過網路報名（https://forms.gle/mJVgxx3t4mrDihAf8），有4月9日上午、下午各一場，以及10日上午、13日下午，共4場，每堂課程報名人數上限20人，3日下午1時起開放報名，活動前繳交500元保證金，活動當日全額退回。