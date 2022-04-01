愚人節就是要惡搞無上限！自2017年起，LINE WEBTOON每逢愚人節都會推出愚人節限定特輯，大玩惡搞創意，將平台上的熱門作品人物設定洗牌再現，提供讀者全新的閱讀體驗，每每在網上引發熱烈討論！今（2022）年延續2017年及2018年的愚人節創作大亂鬥主題，於今（1）日一連7日推出《愚人大亂鬥3.0》特輯，將多部熱門作品角色大風吹，配上崩壞的人物設定，究竟是美夢成真還是走錯棚？帶讀者大開腦洞，體驗限定版大膽的角色新風貌！此外，受讀者熱烈迴響的愚人節當日限定—「封面惡搞」活動再度回歸且規模升級，動員LINE WEBTOON團隊、校園大使與多位創作者將平台上332部作品的封面全數換成黑白醜圖風！單一的色調與奇怪線條、充滿違和感且搞笑的作品縮圖要帶領讀者一起體驗惡搞到極致的風格！

愚人節就是要惡搞無上限！自2017年起，LINE WEBTOON每逢愚人節都會推出愚人節限定特輯，大玩惡搞創意，將平台上的熱門作品人物設定洗牌再現，提供讀者全新的閱讀體驗，每每在網上引發熱烈討論！今（2022）年延續2017年及2018年的愚人節創作大亂鬥主題，於今（1）日一連7日推出《愚人大亂鬥3.0》特輯，將多部熱門作品角色大風吹，配上崩壞的人物設定，究竟是美夢成真還是走錯棚？帶讀者大開腦洞，體驗限定版大膽的角色新風貌！此外，受讀者熱烈迴響的愚人節當日限定—「封面惡搞」活動再度回歸且規模升級，動員LINE WEBTOON團隊、校園大使與多位創作者將平台上332部作品的封面全數換成黑白醜圖風！單一的色調與奇怪線條、充滿違和感且搞笑的作品縮圖要帶領讀者一起體驗惡搞到極致的風格！

本次的《愚人大亂鬥3.0》特輯為7篇作品，包括西左的《南投女巫》注入瘋人式幽默至北投女巫與白團的戰鬥之中；餅乾《我的教授帥哥竹馬》與烏鴉小翼《學長與教授難以啟齒》跨界連動，安排兩部作品角色的兩對情侶相約聚餐，將碰撞出意想不到的愛情火花；阿慢穿越到了《引路人》的劇情裡，而七爺八爺居然轉性了？JUJU C.的《百鬼夜行誌 - 異國怪談之卷》邀請讀者們一同找碴，找出作品裡有幾隻《百鬼夜行誌．一夜怪談之卷》中的鬼怪；Emery Cho的《看臉直播時代》則是改編熱門韓國作品《看臉時代》，紀錄漢娜與賢俊兩兄妹與玄碩、瓦斯科等人相遇、經歷奇怪又疲憊的一天；以及小櫻井的《這不是你們想的宅男打籃球》主角皓耕穿越到了《宅男打籃球》漫畫裡了，他該怎麼做才能完結這部漫畫呢？意想不到的劇情發展只有在《愚人大亂鬥3.0》特輯才看得到！

此外，讀者於《愚人大亂鬥3.0》特輯活動期間觀看此特輯並按滿7顆愛心並將《壞男人》、《催眠學校》、《玩美主義》3部作品加入「我的最愛」，就有機會獲得Marshall ACTON II 藍牙喇叭、新光三越禮券、LINE WEBTOON回饋型代幣5枚及周邊禮包！

由西左的《南投女巫》為愚人節特輯拉開序幕，獨特的瘋人式幽默為女巫性格打造出全新的一面

餅乾的《我的教授帥哥竹馬》與《我與教授難以啟齒》跨界連動，意想不到的愛情火花即將就此燃燒

烏鴉小翼《學長與教授難以啟齒》與《我的室友帥哥學長》跨界連動，意想不到的愛情火花即將就此燃燒

阿慢的《引路人 – 新世界》描述阿慢穿越到《引路人》的劇情中，遇見的七爺八爺卻與自己的想像落差甚大

JUJU C.的《百鬼夜行誌 – 異國怪談之卷》中藏有眾多《百鬼夜行誌．一夜怪談之卷》小彩蛋，邀請讀者們一同來找碴

台韓連動！韓國熱門作品《看臉時代》主角群客串現身在Emery Cho的《看臉直播時代》中，與漢娜、賢俊兩兄妹經歷了奇異的一天

小櫻井的《這不是你們想的宅男打籃球》描述主角皓耕穿越到《宅男打籃球》劇情中，嘗試重新找回自己的缺乏的運動神經

這不是我認識的LINE WEBTOON！話題不斷的惡搞作品縮圖活動今日限定登場

LINE WEBTOON自2020年首度推出愚人節惡搞作品縮圖快閃活動，大受讀者好評，今年動員了所有LINE WEBTOON團隊、校園大使與台灣、香港創作者，將平台上共332部作品（包含全數連載作品與部分完結的作品封面）更換成風格違和的黑白醜怪風，讀者只要點開LINE WEBTOON首頁便可瀏覽到黑白風格版面，線條極簡、充滿黑色幽默為4月1日當日限定，讀者除了可從中尋找隱藏的小巧思，使今年的愚人節惡搞氛圍再添一味！

LINE WEBTOON 愚人節惡搞作品圖

《愚人大亂鬥3.0》特輯期間限定活動

活動時間：2022/4/1（五） 10:00 – 2022/4/8（五）23:59，共8天

活動任務：In-App活動

1. 需安裝App並登入LINE WEBTOON帳號

2. 完成以下兩個任務，即可參加抽獎

- 任務一： 觀看《愚人大亂鬥3.0》，按滿7顆愛心

- 任務二 ：將《壞男人》、《催眠學校》、《玩美主義》作品加入最愛，共3部

活動獎項

- Marshall ACTON II 藍牙喇叭* 1名

- 新光三越禮券NT3,000* 2名

- LINE WEBTOON回饋型代幣5枚 * 1,000名

- LINE WEBTOON周邊禮包 * 200名

＊活動詳情請參閱LINE WEBTOON活動頁面公告。