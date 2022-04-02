台東地震 最大震度台東縣3級。（圖取自氣象局網頁）
台東地震 最大震度台東縣3級。（圖取自氣象局網頁）

根據中央氣象局最新資訊，2日5時20分發生芮氏規模3.3地震，地震深度13.3公里，震央位於花蓮縣政府南南西方83.2公里（位於花蓮縣富里鄉），最大震度臺東縣4級。1110402

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