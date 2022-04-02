05：26臺東地震 最大震度臺東縣3級 06:162022/04/02 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 05：26臺東地震 最大震度臺東縣3級。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，2日5時26分發生芮氏規模4.7地震，地震深度27.2公里，震央位於臺東縣政府北北東方81.9公里（位於臺東縣長濱鄉），最大震度臺東縣3級。1110402 南市打造16.8公里糖鐵國家綠道 菲律賓塔爾火山維持3級警戒 近萬居民撤離 #臺東縣 #最大震度 #3級 #公里 #臺東 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 提早15秒預警 國家級警報爆紅 04:102022/03/24 生活新聞 中市自來水延管路面復平計畫 今年預計整修20公里 18:032022/03/28 財經 7旬失智翁騎車逾百公里 體力不支路倒被發現 15:012022/03/25 社會 專家示警 台灣進入地震活躍期 04:102022/03/24 生活新聞 台東長濱1小時連6震！花蓮6.6強震後餘震已將近70次 17:262022/03/23 生活 聯結車擦撞自小客車4車受波及 釀國道回堵8公里 21:162022/03/29 社會 黑夜震到天明！第九起有感地震06：43台東長濱規模4.6 花東一晚震46次 01:282022/03/23 生活 F1》離賽道僅12公里 沙國儲油槽大爆炸第二站如期舉行 18:532022/03/26 體育 東航空難10公里外發現機身碎片 疑為墜機前脫落部件 23:422022/03/25 兩岸 當地48年來最大震 氣象局：3天內當心5.5以上餘震 02:432022/03/23 生活 花蓮凌晨規模3.8地震 最大震度花蓮縣3級 03:342022/03/31 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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