民眾投訴，一旁原就有步道、涼亭等設施，市府卻任由設施遭荒煙蔓草淹沒毀壞。（市議員陳清龍服務處提供）

民眾投訴，一旁原就有步道、涼亭等設施，市府卻任由設施遭荒煙蔓草淹沒毀壞。（市議員陳清龍服務處提供）

豐原公老坪上第七公墓2014年遷葬後，市府花費近3000萬進行綠美化，變身美麗的公園綠地。市議員陳清龍說，近日公園內又大興土木，進行觀景台、步道等設施工程；民眾向他投訴，一旁原就有步道、涼亭等設施，市府卻任由設施遭荒煙蔓草淹沒毀壞。台中市養工處表示，現今進行觀景台、涼亭、步道新建工程，經費400多萬，預計4月底完工。

民眾指出，最近發現豐原忠烈祠旁綠地，又在大興土木增設觀景台、涼亭、步道，市府增設公園設施值得讚許；但在台中縣時代這個綠地還是公墓時，一旁就有觀景台、涼亭、步道等設施；縣市合併後，這些設施沒人維護，淹沒在比人高的雜草樹叢中，任其倒塌、毀壞。

陳清龍說，他前往民眾投訴現場察看，除在馬路旁樹還可看見2005年，由當時台中縣長落款的景觀、設施位置說明牌外，完全看不到民眾指稱的涼亭、步道、觀景台等設施，在雜草樹叢內鑽尋許久；才找到已經倒塌毀壞的步道、涼亭等設施，經搜尋Google地圖，證實2009年時這些設施仍然完好。

附近民眾表示，印象中縣市合併後就沒人來維護，壞掉就用塑膠封鎖線圍起來，周邊樹木、雜草也沒人修剪，一個漂亮的景觀休閒步道，就被雜木草叢淹沒；市府將一旁公墓建成公園，沒想過一起將這些設施整修；一個好好的設施，市府興建後不維護任其毀壞。

台中市養工處指出，現今公園進行的觀景台、涼亭、步道新建工程，經費400多萬，預計於4月底完工，但這個工程，並未包含民眾指出的舊有步道、涼亭、觀景台等設施。

陳清龍認為，既然要進行設施新建，市府應該要將原有設施一併納入工程，他將會在議會對市府提出建議，要求市府儘速修復已毀壞的涼亭、步道等設施，也會要求市府日後需做好後續維護，不要再重蹈覆轍。

市府將一旁公墓建成公園，卻未加強整修；好好設施市府興建後，不維護任其毀壞。（市議員陳清龍服務處提供）