從3月28日上海浦東封區後，許多上海網友反映所在社區買不到菜、叫不了外賣。但同時也有網民指出，上海許多高級小區不只沒有叫不到外賣問題，食物充足到可以辦下午茶；也有人爆料奢侈品牌在封城期間特地上門送大客戶外賣、菜籃和點心，不只包裝精美還附上卡片，引發網友兩極評價。

上海從3月28日起在全市範圍內實施兩段式封城，以黃浦江為界，浦東第一階段先封區，4月1日換浦西地區實施封控。在浦東封區期間，許多網民反映所在小區買不到菜、叫不了外賣。

據香港01報導，上海很多奢侈品店和金融機構，為維護和大客戶關係，在關鍵時刻送菜籃、外賣給客戶。例如Gucci贈送的菜籃上面繫有緞帶、Cartier贈送的竹筍還精心打包，更有網民曬出LV贈送的點心盒還附上小卡片。

對此大陸網友的民評價兩極，有網友批評「朱門酒肉臭、路有凍死骨」、「有錢為何不捐出來，佔用社會資源」，但有網友則認為「這是正常的商業行為，不需要憤怒。」、「認真賺錢比較實際」。

此外，也有網民對比普通社區和高級社區，有些社區的人為民生物資發愁，拿到的蔬菜券都不能如期兌換，但有些社區卻還能有下午茶，認為封城下的貧富差距更明顯，「有些人要設鬧鐘凌晨搶菜」、「有些人下午茶都吃不完」。