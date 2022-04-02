原樂好市—台北市原民假日市集活動，經過4年多的累積，今年度從室外的市集活動走入室內空間，特地於松菸設置一個原樂好市—原民主題選品店，圖為台北市長柯文哲（左３）與來賓一起參加開幕式。（季志翔攝）

原樂好市—台北市原民假日市集活動，經過4年多的累積，今年度從室外的市集活動走入室內空間，特地於松菸設置一個原樂好市—原民主題選品店，圖為店裡面所販賣的原住民製作的精美用品。（季志翔攝）

原樂好市—台北市原民假日市集活動，經過4年多的累積，今年度從室外的市集活動走入室內空間，特地於松菸設置一個原樂好市—原民主題選品店，期望能作為誘發產業轉型的契機。（季志翔攝）

原樂好市—台北市原民假日市集活動，經過4年多的累積，今年度從室外的市集活動走入室內空間，特地於松菸設置一個原樂好市—原民主題選品店，圖為店裡面所販賣的原住民製作的精美用品。（季志翔攝）

原樂好市—台北市原民假日市集活動，經過4年多的累積，今年度從室外的市集活動走入室內空間，特地於松菸設置一個原樂好市—原民主題選品店，圖為店裡面所販賣的原住民製作的精美用品。（季志翔攝）

原樂好市—台北市原民假日市集活動，經過4年多的累積，今年度從室外的市集活動走入室內空間，特地於松菸設置一個原樂好市—原民主題選品店，圖為店裡面所販賣的原住民製作的精美用品。（季志翔攝）

原樂好市—台北市原民假日市集活動，經過4年多的累積，今年度從室外的市集活動走入室內空間，特地於松菸設置一個原樂好市—原民主題選品店，圖為台北市長柯文哲（左2）與來賓一起參加開幕式。（季志翔攝）

台北市政府原民會為行銷及推廣原民經濟產業，自107年起辦理原樂好市—台北市原民假日市集活動，經過4年多的累積，今年度從室外的市集活動走入室內空間，特地於松菸設置一個原樂好市—原民主題選品店，期望能作為誘發產業轉型的契機。 店內結合原鄉地區的重點產業及部落旅遊路線，台北市作為首善之都，更能帶動國內外旅客至原鄉參訪的風潮，選定松山文創園區內並以原民文化櫥窗為定位，搭配現場情境布置及園區內整體氣氛的營造，呈現各原鄉部落的特色商品及景點介紹，使旅客能夠在本市一窺原民文化之美。 本年度將陸續推廣共16個原鄉地區的特色產業及部落旅遊，從時令的農特產品、代代傳承下來的傳統工藝到部落景點旅遊體驗等，並以前店後廠的概念行銷原民經濟產業，自111年4月2日起，以每2個月為1檔，輪流展示各原鄉特色，來客數可望達6000人以上，預估帶來3百萬以上的消費商機。