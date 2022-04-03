奶類飲品一般被認為富含鈣質，有助骨骼成長，許多家長也會讓孩子多喝牛奶補充鈣質，但牛奶並非每位孩子都能接受，因此外界不禁好奇，常見飲品如優酪乳、燕麥奶、羊奶及豆漿可否取代牛奶。對此，小兒科醫師特別分析了這4款飲品的營養價值，其中羊奶的鈣質含量略高於牛奶，是不錯的替代選擇。

小兒科醫師巫漢盟在臉書PO文指出，衛福部規定1～6歲的孩童每日應攝取兩杯240毫升的乳品，不過市面上有許多類似飲品，包括羊奶、優酪乳、豆漿等，究竟該如何選擇，經常讓家長傷透腦筋。對此，他特別分享了以下常見飲品的鈣含量，以及是否可以取代牛奶，供家長參考。

▍羊奶

每240毫升的羊奶約含有264毫克的鈣，略高於牛奶，加上分子小，因此若孩子腸胃吸收度較差，可以考慮以羊奶取代。

▍優酪乳

每240毫升的優酪乳約含有216毫克的鈣，與牛奶也相去不遠，可以做為牛奶的替代品，但建議選擇無糖為佳。

▍燕麥奶

燕麥奶由燕麥製成，因此不含牛奶成分，鈣含量也相當低，不可取代牛奶。

▍豆漿

豆漿雖然也是鈣質食物來源之一，但鈣含量僅約牛奶的十分之一，與牛奶相去甚遠，所以不可作為牛奶的替代品。