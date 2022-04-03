基隆市政府公布確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府公布確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府公布確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

中央流行疫情指揮中心今日公布，本土新增183例，其中45例與基隆小吃店群聚案相關，市政府於疫情記者會公布確診者足跡，包括仁愛區著名生魚片店「朱添鮮魚號」、仁愛區著名酒吧「Bad Mama黑媽」、「人參民謠小屋」等。

林右昌表示，中央流行疫情指揮中心公布，今天基隆新增39例，但其中1例為外縣市，中央將移出。另38例包括，崇右科大14例；二信高中2例；小吃店工作人員、消費者6例；中正區某工地相關4例；某物流公司相關2例；警察群聚案2例；房仲相關2例；此外，還有6例疫調中；海大無新增案例。

基隆市政府公布確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府公布確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）