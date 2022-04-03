新冠肺炎席捲世界2年多以來，人類儼然已經學會如何與它共存，然而，越來越多病例顯示，曾經感染COVID-19的患者康復後，在未接種任何一劑疫苗的情況下，再度感染的比例也越趨上升。醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》近期刊登研究報告指出，兩項國外研究證實，確診者康復後接種疫苗，能夠提供額外保護力，降低二度中鏢的機會。

一項研究來自以色列醫療紀錄，團隊評估了149,032名感染新冠肺炎後完全康復的患者，其中還包括感染Delta變異株的受試者。他們後續分為接種輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗及完全未接種，歷經9個月時間得出結論，打疫苗防止再度染疫機率超過一半。又以接種患者下去分析，14至64歲的患者疫苗效力達82%，65歲以上的老年患者則是60%。

另一項來自英國的衛生保健團隊，他們取樣9488名曾經感染COVID-19的患者，發現這些已經康復且有打過疫苗的人中，一年多來的保護力為94%，相較未接種患者的保護力從原先86%，經過一年降低至69%。研究並未提到疫苗有效性能維持多長的時間。

儘管各國對新冠確診者是否需要接種疫苗的立場迥異，不可否認的是，打疫苗的好處絕對遠大於任何感染風險，能夠降低重症、住院或死亡的風險。

有一派專家指出，確診者康復後自帶大約69%的保護力這樣就足夠了。不過，目前omicron變體成為主要病毒株，鑒於有研究指出omicron的疫苗效力逐漸降低，傳染速度及致死率都比原先病毒來的強又快。因此，專家建議患者，還是要將保護率提高至95%才能有效避免再度感染。