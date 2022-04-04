烏克蘭昨(3)嚴厲指控俄軍大屠殺布查（Bucha）小鎮的暴行，造成當地街道屍橫遍野，外媒紀錄一系列照片中，無辜居民生前被以「行刑式」槍殺姿態倒臥土坑、有人連同車輛全身被燒得焦黑，還有當時正騎著自行車帶愛犬出門不幸遇害的畫面，只見一名男子的屍體躺在路旁，身旁的狗狗卻始終沒有離開過，再度向世界證明俄軍不擇手段施以種族滅絕的行徑。

總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)周一在記者會上表示:「媒體對我們來說很重要。」他希望將布查小鎮發生的悲劇讓世界看到，普丁一個月前撒的謊，平民依舊難逃死劫，並堅定的說「俄羅斯不會停止…」

外媒公布的許多畫面引起各界譁然，街道短短幾公尺就出現數十具屍體，每一張都記錄著寶貴性命的流逝。其中，路透社一張照片顯示，一名男子躺臥在路邊草叢，前方遺留一輛腳踏車，已經沒有生命跡象，很明顯他在騎車的過程中遭俄軍射殺，順勢跌下車。令人鼻酸的是，畫面右側有隻黃狗默默守護一旁，非常聽話的哪裡也不去，疑似是等待主人醒來，卻怎麼也沒想到，這一幕成了最後道別。

俄羅斯矢口否認對布查發動攻擊，更稱許多畫面都是捏造、合成，論寫實角度與時間軸都與烏方指控的有出入，儘管如此，有圖有真相後確實引起國際憤怒。澤倫斯基進一步補充說道，烏俄談判發展勢必更艱難，時間也會越拖越長。