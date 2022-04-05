據《澎湃新聞》報導，中國國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）表示，今年第一季，大陸國家鐵路貨物發送量完成9.48億噸，比去年同期增加2587萬噸、增長2.8％，其中發送電煤3.5億噸，比去年同期增加2154萬噸，增長6.5％。

大陸國鐵集團貨運部負責人表示，第一季的鐵路貨運需求十分旺盛，保持高位運行。鐵路部門充分運用疫情防控停開減開客車後釋放的運輸能力，深入開展貨運增量攻堅戰，優化貨運組織，有力保障了國民經濟平穩運行和人民群眾生產生活。

負責人表示，國計民生重點物資運輸得到保障。根據大陸各地疫情防控需要，加大防疫物資運輸組織力度，開行中央供港物資班列35列，運送各類物資1384噸。積極承接「公轉鐵」貨源，滿足企業原材料、成品運輸需求。精心組織化肥、農藥、種子等春耕物資運輸，開闢綠色通道，做到快裝快運、不誤農時，累計發送涉農物資4379萬噸、同比增長8.8％。

負責人表示，繼續實施電煤保供行動，發揮大秦、浩吉、瓦日等主要煤運大通道作用，科學調配運力資源，主動對接企業需求，實施電煤精準保供，發送電煤3.5億噸，同比增長6.5％，全大陸363家鐵路直供電廠存煤保持在21.7天以上。

負責人表示，國鐵貨運確保了國際產業鏈供應鏈穩定暢通。積極服務高質量共建「一帶一路」，加強國際聯運組織，與大陸國內海關部門及外貿、物流企業緊密協作，優化完善國際聯運方案，強化口岸疫情防控，提升進出口通關效率，保障了國際產業鏈供應鏈穩定暢通。

中歐班列開行3630列、發送35萬個標準貨櫃，同比分別增長7％、9％；西部陸海新通道班列發送17萬個標準貨櫃，同比增長56.5％；中老鐵路發送進出口貨物26萬噸，呈現強勁增長態勢，加速構建中國至東協便捷物流通道，提升了運輸時效，降低了物流成本，惠及了更多企業。

此外，鐵路貨運服務品質進一步提升。以鐵路95306貨運電子商務平台整體升級為契機，實現24小時網上全程辦理貨運業務，進一步提升了便利化程度和用戶體驗，目前95306用戶數量超過7萬家，電子運單使用比例超過95％，系統運行平穩有序。大力發展貨櫃多式聯運，提高運輸服務品質，貨櫃裝車日均38290車，同比增長13.5％。

該負責人表示，下一步，大陸鐵路部門持續深化運輸供給側結構性改革，優化貨運產品供給，提升服務品質，為服務國民經濟平穩運行、積極構建新發展格局作出新貢獻。