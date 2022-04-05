聯電榮譽董事長曹興誠曹近日對政治、軍事等相關發言，台灣民基金會董事長游盈隆今表示，民進黨笑國民黨不反共，自己其實也好不到哪裡去，五十步笑百步罷了。

游盈隆先肯定曹興誠指出，中共的主張「台灣自古以來就是中國的一部份」，是子虛烏有，憑空捏造，不符歷史事實。作為一個外省第二代，及華人圈知名企業家，勇氣十足，也不容易。

不過關於兩國論，曹讚揚蔡英文堅持「兩岸互不隸屬」，游盈隆說，那是李登輝、陳水扁一路延續下來的政府立場，蔡只是奉行早已存在的路線，不是蔡自創。曹興誠現在重提「兩個中國」，頗有一點白髮宮女話天寶當年的滄桑感。對中共當局而言，中華民國早已是歷史名詞，中華民國也罷，台灣共和國也罷，都不是它可接受的，而這也是今日兩岸僵局無法突破的根本原因。

關於「反共」的問題，他認同曹興誠所說，「不反共」是今天國民黨的特質，也是國民黨進退失據、長期陷入困境的重要原因。而「不反共」檯面化就是從2005年「連胡會」開始的。

他說，2022是台灣選舉年，當民進黨人群起質疑蔣家後代蔣萬安反不反共時，蔣萬安大可正面回應，但為何始終不正面回應？僅此一例就足見國民黨的危機有多深了。但話說回來，民進黨選舉時借「抗中保台」口號大肆收刮選票，延續政權，非選舉期間又有多少反共的英勇作為？對平日中共當局剝奪人民自由與人權的事實有多少著墨？對中國專制極權體制殘害鎮壓民間社會活力又有多少指責？笑國民黨不反共，自己其實也好不到哪裡去，五十步笑百步罷了。

他說，整體來講，曹興誠近月來的言論是精彩的。但曹畢竟是學理工出身的，對政治與歷史等人文與社會科學領域較陌生，這也是台灣理工科畢業生的通病。他最近數次發言顯示他其實對近代民族主義的瞭解很有限，甚至有很深的誤解，以致於對民族主義產生輕蔑之心。

他認為，民族主義有健康的，也有病態的，有理性的，也有不理性的，不瞭解民族主義，就無法瞭解普丁與習近平，無法理解俄烏戰爭，也無法想像「中華民族的偉大復興」為什麼對習近平這麼重要。只不過，普丁與習近平鼓吹的民族主義，一個大俄羅斯主義，一個大中華民族主義，都是病態的民族主義，類似二次世界大戰時德國納粹、義大利法西斯、和日本軍國主義一樣，最後都造成人類不堪回首的巨大災難。