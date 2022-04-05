俄烏大戰仍在持續，各國對於戰爭局勢的發展和結果都十分關注。前立委沈富雄指出，俄烏大戰逾1個月，但他也看到了一點曙光，烏克蘭總統澤倫斯基可能願意談和、妥協，並希望北京出手，現在就看俄羅斯的態度了，若俄羅斯也點頭，美國就沒轍了。他更指出，美國現在攻擊、批評俄羅斯總統普丁是戰犯等言論，無助於俄烏談判。

沈富雄5日在政論節目《少康戰情室》中表示，戰爭打了30多天，小矛盾也會變成大矛盾，有人還要選總統，所以很多政治的考量。烏克蘭和波蘭罵法國，可能是因為法國空話太多，卻沒有動用實質力量促成和談。

沈富雄直言，「但是我看出了一點點曙光」，對於現在誰會願意談和、妥協，沈富雄認為是澤倫斯基，因為這兩天烏克蘭表態希望北京出手，連烏克蘭都表示北京要出力，就剩下俄羅斯了，如果俄羅斯也點頭，三方說好，老美就沒轍了。

沈富雄指出，美國現在拚命罵普丁是戰犯，講白了就是不願意看到和談，「罵成這樣，我為什麼要和談？」他還以股票買賣比喻俄羅斯的心態，指俄羅斯在這場戰爭裡，就像是買股票跌了，現在如果和談就能停損，但股市最難的就是停損，忘掉已經形成的損失，面子要保住，「這兩點都很難做到了，還罵我是戰犯，那我有什麼辦法？」