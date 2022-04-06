【旅奇傳媒/編輯部報導】Belmond近日宣佈與國際著名設計師Tara Bernerd的合作計劃，由Tara擔任首席設計師，為其標誌性墨西哥海灘度假酒店Maroma, A Belmond Hotel, Riviera Maya進行全面更新工程。

▲展新的Maroma酒店，預計於2023年5月25日重新開幕。 圖：香港Petrie PR／提供

坐落於200英畝的茂密熱帶雨林和墨西哥加勒比海沿岸的白沙灘間，Maroma預計於2023年5月25日重新開幕，靜候賓客前來感受純淨精緻的瑪雅海濱活力之旅。

Tara Bernerd在2002年創立Tara Bernerd & Partners，自此享獲世界頂尖室內建築設計師之一的美譽。Tara與團隊將巧用多年設計奢華住宅及酒店項目的豐富經驗，為Maroma悉心注入低調奢華及永恆品質。

在這所傳奇隱逸之所，所有建築均按照瑪雅石匠的神聖幾何學建造，此次煥新計畫將在全面改造和裝潢室內空間的同時，呈現墨西哥工匠傳統，純正手藝以及本地物料。

水療中心設有室內外空間，以周邊自然環境和古老療癒儀式為靈感設計，打造滋養身心，重煥活力的殿堂。 四家餐飲場所致敬墨西哥各地美食，呈現愉悅感官的料理體驗，度假村私密清幽，僅設72間客房、套房和別墅，俯瞰尤卡坦半島最美的海灘之一，毗鄰西半球最大的堡礁，致力把純正逃逸體驗提升至新境界。

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