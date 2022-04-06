工紙大廠榮成(1909)受惠工紙市況需求回穩，2022年3月營收顯著躍升、以54.4億元改寫歷史次高，稅前每股盈餘0.06元，較2月轉虧為盈。不過，累計首季稅前每股盈餘0.04元，仍為近7季低點。公司表示，目前中國大陸疫情雖升溫，但榮成整體營運仍屬正常。

榮成股價8日下探19.15元的13月低點，隨後止跌緩步回升，今（6）日持平開出後於平盤上下微幅震盪，最高小漲0.7％至21.55元，早盤守穩平盤。三大法人近期偏多操作，上週合計買超達2547張。

榮成公布2022年3月自結合併營收54.4億元，季增達56.7％、年增達67.12％，改寫僅次於2017年10月的歷史次高。不過，營業利益0.42億元，季減18.67％、年減達86.72％，使營益率降至0.79％，雙創2020年5月以來近22月低點。

不過，在業外轉虧為盈挹注下，榮成2022年3月稅前淨利0.82億元，其中歸屬母公司稅前淨利0.79億元，雖分別年減58.53％、58.22％，但較2月虧損0.56億元、0.51億元顯著轉盈，稅前每股盈餘0.06元，自近21月低點顯著回升。

累計榮成首季自結合併營收135.47億元，季減14.48％、仍年增達21.47％，創同期新高。惟營業利益1.56億元，季減85.97％、年減84.93％，使營益率降至1.16％，歸屬母公司稅前淨利0.48億元，季減93.69％、年減92.61％，稅前每股盈餘0.04元，均創近7季低點。

榮成表示，3月營收顯著跳升，主因工紙市況需求已見回穩，惟價格未跟進強彈，整體價差仍不明顯。目前疫情主要影響上海及昆山紙箱廠，但榮成表示可透過附近紙箱廠出貨，整體營運仍屬正常。由於中國大陸疫情管控嚴格，預期疫情短時間內應可控制。