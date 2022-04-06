大陸5日新增確診病例與無症狀感染的總數，突破2萬例，創疫情新高。鄰近重災區上海的浙江省海寧市因5日新增29例陽性，為加速防堵擴散，宣布6日起升級封控。

大陸國家衛健委最新公布，5日新增新冠病毒確診病例1,415例，本土病例占1,383例，其中吉林973例、上海311例、海南10例、黑龍江8例等。

新增無症狀感染者19,199例，其中本土19,089例，其中上海16,766例，吉林亦有1,798例，其餘病例分布在江蘇、安徽等地。

重災區上海的疫情繼續擴大，過去一日新增共17,077宗本土確診病例與無症狀感染個案，連續第5日創新高。

鄰近上海的浙江海寧，5日14時至6日8時新增29例初篩陽性人員，當地宣布從6日零時起升格管控措施。包括關閉全市所有菜市場、超市、藥局和其他所有經營性場所。全市所有村、社區嚴格實行「人員非必要不出戶，嚴禁出社區，嚴禁聚集」的管控措施。