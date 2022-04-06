清明連假剛結束，民眾因為隔離期長無法出國，很多人改安排國內旅遊，導致飯店和民宿訂房需求大增。房間內的備品也是五花八門，包括浴帽、牙膏、牙刷、刮鬍刀和沐浴組等，很多人都會一併帶走。曾有網友在臉書「靠北住宿2.0」粉專好奇問大家，退房前會不會搜刮房內所有的備品，這樣的行為會不會被覺得「貪小便宜」？結果釣出房務員解答。

飯店備品齊全，有時甚至有針線包 (圖/中時新聞網)

房務人員在留言區幫忙解答：「能拿走的就拿走」，因為客人們如果沒帶走，他們會多一道檢查手續，需要看包裝有無皺摺破損等，還要另外記下需要補哪一些備品，這樣不如全拿走，一次補上新的最快，還有不要覺得貪小便宜，因為那些備品是你付錢的，加上現在碰上疫情，不拿的話也是全部丟掉。

全拿走替房務員省事 (示意圖/shutterstock)

留言區大部分網友都表示，會拿走牙刷牙膏，也有網友逗趣回道：「通常留會留空房給飯店，裝潢也拆走」、「櫃檯小姐漂亮的話，我也會一起打包走。」旅行組的備品意外的很受歡迎，許多人表示：「浴帽必拿，染髮超好用」、「會用到的帶走，沐浴組喜歡的味道就帶回家」、「家裡刮鬍刀都是飯店的」、「帶走～去露營超好用」。