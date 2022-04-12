【旅遊經 洪書瑱報導】

說道日本青森，您會想起？除了青森蘋果，就當屬青森睡魔祭！睡魔祭與「秋田竿燈祭」、「仙台七夕祭」並稱日本東北三大祭典之一，吸引眾多包含日本國內及海外的遊客們。現在民眾住飯店，可以偽出國至日本青森，在疫情未歇，出國旅遊尚無法隨心所欲之際，JR東日本大飯店台北，邀民眾前往入住，感受青森睡魔祭的魅力！

日本「青森睡魔祭」據傳說為七夕活動，將燈籠流放於河川、大海等，象徵祈求全年健康平安的祭典，代代相傳後成為每年一度會舉辦的青森睡魔祭典。現今日本青森睡魔祭於每年8月會準備被稱為「睡魔」的巨大的人形燈籠在青森市進行遊行活動，燈籠大多以日本或中國傳說級歷史人物、歌舞伎、神佛等為題材。

JR東日本大飯店台北 青森特典專案提供大都會客房有13坪大

JR東日本大飯店青森特典專案房間展示來自日本青森縣的佈置品

JR東日本大飯店一樓展示日本青森睡魔祭燈籠

JR 東日本集團海外首家頂級飯店品牌-JR東日本大飯店台北(Hotel Metropolitan Premier Taipei)以日本東北的青森縣為主題，以青森睡魔祭為主題特色，推出「青森特典住房專案」專案價格4,800元起，除了入住13坪大都會客房，飯店特別在專案房間內準備從日本青森當地空運來台的「青森睡魔祭」佈置品，包含金魚燈籠、睡魔床尾巾、津軽工藝玻璃杯、造型土偶……，到飯店入住也可以感受滿滿的青森為氛圍，另外在飯店大廳一樓左側可以看到名為《守護》的小型佞武多燈籠的展示及相關青森祭典的介紹，讓想念日本的民眾拍照打卡。

另外，入住民眾還享有兩客鉑麗安自助式早餐，並獲從日本空運來台限量供應的青森蘋果、蘋果汁、蘋果洋芋片及青森迷你金魚燈籠DIY摺紙等專案禮包，盡情享受有如置身在日本青森縣的旅遊感，讓現階段還無法飛出國感受不同旅遊祭典歡慶的國人，也能有一趟偽出國之旅！

JR東日本大飯店台北推出的「青森特典住房專案」優惠價4,800元起，每日限量2間，除了感受青森旅遊氛圍，入住期間可享受健身房、室內溫水游泳池、三溫暖水療中心等，專案優惠自即日起至年5月31日止。

圖片：JR東日本提供