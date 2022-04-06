黃泳群潛逃大陸只帶6萬 押解回台憤而供出指使者

去年11月槍手黃泳群在新北市新店花園新城槍殺何姓咖啡商，台北地檢署今（6）日依殺人等罪起訴黃泳群、天道盟華山會成員張景欽、小弟陳憲民3人，砸600萬元買凶殺人的幕後主謀華山會許杜群因已逃亡杜拜，發布通緝。據了解，黃嫌行凶後僅帶6萬元潛逃大陸，押解回台後不滿張景欽將他「丟包」廈門後不聞不問，供出受張指使，全案得以水落石出。

據悉，許杜群製作偽藥在台販售，懷疑製毒資訊遭何男洩漏，故計畫買凶將何男滅口，許男找來張景欽負責策劃行凶，包括物色槍手、提供槍枝、規畫作案時機及逃亡路線等；張男為利用地緣關係製造斷點，刻意找高雄的陳憲民提供槍手，並擔任聯絡及協助善後的角色。

陳憲民找到小時玩伴黃泳群，黃因罹患罹患癲癇和肝癌，經濟狀況極差，一口就答應接下這單生意。

據了解，黃泳群順利完成任務後，依事前規畫潛逃廈門，但身上卻僅有新台幣6萬元，恐連防疫旅館的費用都無法支付，隔離期間張景欽、陳憲民又不聞不問，更別提說好的600萬，讓他氣憤覺得被「丟包」，故押解回台後即供出受張、陳2人指使，檢警專案小組得以在2人意圖潛逃出境前及時攔截。