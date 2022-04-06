大陸近日流傳有人在網路售賣帶有上海「閔行區新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室」公章的上海市防疫保障臨時通行證，6日引起閔行區警方重視展開調查，將涉事擔任某客運公司職員的40歲陳姓男子帶回所內詢問。

據陳某初步交代，所屬公司承接部分疫情期間物資運輸任務，持有相關通行證，其為向朋友炫耀，將公司的通行證拍攝後在微信群中吹噓可代理辦證，實際並無辦理能力。上海警方表示目前相關情況正在進一步調查中。

根據新黃河客戶端報導，稍早「代辦上海疫情通行證、一千塊錢一張」的聊天記錄在網路熱傳。也引起不少大陸網友質疑，上海仍在封控管理，如真能「代辦通行證」和「集中採購」的話不利於防控。

甚至也傳出由於「通行證太多」導致上海市普陀區的麥德龍臨時閉店一事。麥德龍6日下午通過官方微博發佈公告，表示疫情期間為更好向保供人員提供服務，嚴格按照防控規定調整營業時間。由於今日持證人員大增，為保障大家安全，門店暫停營業。保供人員如有需求可在APP下單。