據《北京日報》報導，4月6日，在北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作第301場新聞發佈會上，朝陽區副區長朱晟介紹，目前涉及艾樂嬰幼稚園的新冠肺炎確診病例共有2例，其中學生1例，老師1例。幼稚園在校職工12人，學齡前兒童113人，疫情出現後，朝陽區嚴格落實管控措施，對幼稚園125人中涉及朝陽區的相關人員均落實管控，其他人員訊息已橫向傳遞。

朝陽區在4月4日、5日對艾樂嬰幼稚園涉及的學生、老師、同住人員分別組織了兩次核酸檢測，檢測結果均為陰性。對幼兒園所在的酒仙橋路52號進行了臨時管控，將感染風險期間的工作人員、到訪人員作為高風險人員進行管控。

在疫調排查中，對3月29日到幼稚園開展臨時培訓的兩名工作人員列為密接人員，將每日為幼稚園送餐的人員列為同時空人員，第一時間進行管控並開展核酸檢測，結果均為陰性。

朱晟表示，本次隔離的人員很多都是嬰幼兒，朝陽區在嬰幼兒集中隔離時，均安排一名家長進行陪護，婦聯、工會等相關部門也為孩子購置了玩具、書籍，組織各種活動，關注幼兒身心健康，滿足日常飲食、兒科疾病診療需求。