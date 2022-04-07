吉林省這波新冠疫情嚴重，但眼下又正值吉林省備春耕的關鍵時節。澎湃新聞報導，吉林省委書記景俊海昨天（4月6日）主持召開全省備春耕工作部署電視電話會議。他指出，各級黨委、政府必須以更高站位、更嚴標準、更實舉措，全力以赴抓好春季農業生產，堅決做到防疫春耕兩手抓、兩不誤。

景俊海指出，要暢通農資運輸綠色通道，加強運力服務保障，決不能簡單粗暴阻斷交通、耽誤農時；主動搶抓農時，科學合理放開社會管控，抓緊動員農民下田春管春耕，抓好對困難農戶春耕生產、畜禽飼養的包保幫扶，加強農業技術指導服務，統一組織秸稈離田清運，確保春耕生產按時序推進等。

吉林省委副書記、省長韓俊強調，要迅速周密做好涉疫農民返鄉工作，打通農民返鄉堵點，加強返鄉人員健康監測和閉環管理。要暢通農資綠色通道，暢通集散地、農資店、進村入戶通道，確保農資流通。協助解決農機檢修、更新採購等工作，做好農機跨區作業準備。要扎實做好苗床整地、營養土配置、水稻浸種等工作，確保不誤農時、不誤農事。

對於因疫情封控管控無法返回家的農民、養殖戶，韓俊強調，要落實幫扶包保責任，選派鄉村兩級幹部結對包保，鼓勵開展生產托管服務。

農時不等人。此前的4月4日，吉林省新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作領導小組印發《關於滯留長吉兩市農民返鄉春耕工作方案》，對返鄉條件、申請程序、人員轉運和返鄉後的管控都做了規定，方案要求，返鄉農民所在縣份不得設置障礙、無故拒收，要按照疫情防控要求加強返鄉春耕農民管理，做好核酸、抗原檢測等工作。