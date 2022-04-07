年初時因心臟問題住院的退輔會主委馮世寬（中）7日赴立法院報告並備詢，馮緩步爬樓梯上3樓，先是脫下口罩喘氣，接著轉身手扶欄杆休息，笑回要媒體「放過我啦！」（黃世麒攝）

若台海開戰，美國是否將派兵協助，退輔會主委馮世寬今被媒體問到這問題，笑稱「這要去問拜登總統」。

立法院外交及國防委員會上午邀請退輔會進行業務報告並備詢。馮世寬在回答媒體問題時，作上述說明。另有多位立委關切馮的健康問題，馮世寬說，當時是狀況嚴重，現在漸漸恢復中，但他有幾個出國行程，將請副主委李文忠替代。馮世寬曾因心臟病緊急住院。

有關役期延長問題，馮世寬表示，此事並沒有官方徵詢他的意見。但他幽默表示，「不是說好像我失寵了，或者是失信了」，而是現在的人更能掌握現在的狀況。國防委員會提案要退輔會去與國防部商量，參與，但馮堅持不同意；國防委員會最後做出決議，待役期評估第一階段完成，退輔會需於3個月提出報告。

事實上，馮世寬堅持不參加是對的，一則兵役制度不是退輔會權責，二則，役期延長最後是總統做決定。

對於「今日烏克蘭、明日台灣」的說法，馮世寬表示，他的想法是從香港動亂開始，即所謂「今日香港、明日台灣」，香港怎能比台灣？如同烏克蘭怎麼比台灣？以地緣位置，台灣海峽是天然保障，易守難攻，固然有些言論稱我退無處所，那就是大家應團結一致的時候。

另媒體詢問美國總統拜登日前對台宣布第三波軍售，僅包括「愛國者專案人員技術協助」，並不包含實質武器。馮世寬表示，每個國家都有自己的國家利益，他已不在國防部服務，不宜評論。