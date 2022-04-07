前高雄市長韓國瑜遭罷免後餘波蕩漾，挺韓直播主陳品宏在網路號招罷免綠營議員，還以「需要經費」為由接受韓粉贊助4萬多元，但最後陳男根本沒有申請第一階段連署行動，遭告詐欺。高雄地檢署認為，陳男確實沒有募得足額罷免書才未送交選委會，主觀上無詐欺犯意，偵結處分不起訴。

2020年1月，陳男以提供青年發展舞台為號召、在新興區某飯店組織「中華民國青年發展協會」，邀請呂姓女子入會，還收取1600元會費，但召開籌備會後並無具體作為，呂女認為受騙，提告詐欺。

2020年7月，陳男在Youtube頻道直播時，稱手上已有6000份連署書「要罷免高雄市議員康裕成、林于凱、何權峰、鄭孟洳等人，非常需要經費，需要大家幫忙」，並於同年9月20日成立「三民區康裕成罷免總部」。

當時，黃姓女韓粉為了表達支持之意，捐3萬6600元給陳男，還另外包了3600元紅包支持罷免行動。另一名趙姓女韓粉則包了5500元紅包贊助陳男。但最後支持者發現，陳男根本沒向高雄市選委會申請第一階段罷免程序。

陳男辯稱並沒有向黃女、趙女表示需要罷免經費，黃女是花2、3萬元向他購買水晶洞，其中一個還回送給他，他認為這是好友之間的贈送。對趙女給付5000元、投注500元贊助等事則無印象。對於協會一事，陳男稱因人事糾紛，最後取消協會的申請，呂女的入會費並非他收取，但最後有予以退費。

對於連署吸金的指控，陳男稱當時已蒐集6138份連署書，擔心達不到第二階段10％、2個月時效的限制，打算等連署接近10％時才送件。

檢方依據證人證詞及相關證物，認定陳男確實有租用辦公室成立罷免總部，進行連署活動。協會成立疑雲，檢方根據陳男提供的Line對話截圖，認定協會確實有委託專人退費，並無不法意圖。審酌陳男與黃女等人之間的金錢來往均屬理性行為，加上連署書份數確實不足，最後處分陳男不起訴。