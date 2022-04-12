新冠肺炎本土疫情再起，今日本土案例為創新高的551例，許多公、私單位都已宣布活動或旅遊暫停，並衍伸許多消費糾紛，中華民國旅行業品質保障協會近日接獲的申訴電話增加3倍，品保協會指出，目前依履行契約，旅客退團有法定原因可全額退費，若是任意解約則依比例退費，旅行社多會選擇協商，最後才走上調解。

品保協會理事長許禓哲表示，旅客依防疫法令須居家隔離或配合縣市政府防疫規定而取消活動，因屬不可歸責旅客及旅行業雙方的事由，旅行社應依國內旅遊定型化契約應記載事項第14點（國內旅遊定型化契約第13條）規定，扣除已繳的行政規費後，將餘款全數退還旅客。

如果是旅客因個人考量而取消行程，則依據國內旅遊定型化契約應記載事項第13點（國內旅遊定型化契約第12條）規定，扣除已繳的行政規費後，再依比例退費給旅客。

品保協會發言人李奇嶽指出，最近因疫情要退團的現在佔2至3成，糾紛調處或詢問量暴增，協會接到的電話量多了3倍，每天約50通，許多旅行社都碰到相同困擾，已經繳錢的旅客就是盡可能磋商，先以延期為優先，遇到堅持要退團的，就看依照哪一條與旅客計算。

李奇嶽舉例，近日處理一組8人家族小旅遊，但其中1人接到自主健康管理通知書，整團決定取消。但首先，自主健康管理不在法規內，因此無法全額退費；再來，即使當事人是居家檢疫，有法規保障，但另外7人一樣屬於任意解約，這樣的解釋會讓許多旅客無法接受。

許禓哲也呼籲，目前國境未開，希望飯店業、航空公司能一起共體時艱，不要把立場踩得太死，使旅行社協商失去彈性，最終落得消費者、旅行社與相關產業3輸的下場。