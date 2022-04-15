新冠肺炎本土案例飆升，中央流行疫情指揮中心今日宣布，4月22日起參加旅遊團須接種滿3劑，但該措施事前未與交通部觀光局或旅遊業溝通，看新聞才知道消息，質問無法打疫苗的人怎麼辦，尤其已逾繳的費用收不回來，「錢是政府出嗎？」接下來恐再出現一波消費糾紛。

過去2周國內本土疫情飆升，已有許多公、私團體決定把旅遊活動延後，但旅遊團延後並非易事，旅館、機票等訂金已先付出，若取消將收不回來，延期也可能因淡旺季檔期產生不同的費用，損失將由消費者吸收。

政策今日一公布，各旅遊業群組立刻炸鍋，不只各大公會事前沒有接獲通知或諮詢，連主管機關也是看新聞才知道，一時間手忙腳亂，業者痛批「獨裁」、「拿不回的退費政府出嗎」、「旅行業背鍋，把客人得罪光了」。

旅行業品質保障協會發言人李奇嶽指出，指揮中心政策公布後，旅行社的作業大亂，首先旅行業對客人有沒有強制力？若因其中1人未打3劑造成無法出團，消費者能接受自行吸收損失嗎？2年前疫情剛爆發、去年3級警戒、今年本土案例激增，到今天的3劑政策，旅行業一直在面對同樣的困境。

李奇嶽說，初步向疫情指揮中心詢問，得到2個原則，首先未成年人無法打滿3劑、甚至無法打疫苗者，即不要求打滿3劑才能參團；第2是畢旅團、親友團、公司行號本來就是認識的團體，也不算在「不特定對象」的範圍。

若旅客堅持退團，則依據國內旅遊定型化契約應記載事項第14點（國內旅遊定型化契約第13條）規定，扣除已繳的行政規費後，將餘款全數退還旅客。