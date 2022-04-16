延續國民旅遊熱潮，鼓勵旅客「搭高鐵．遊台灣」，台灣高鐵(2633)推出四大熱銷優惠，邀請旅客「出花吧！一起去旅行」；優惠包括：高鐵假期「假日不加價」專案、「暑期親子早鳥優惠」專案、「飯店聯票65折起」、「國旅聯票75折」。豐富多元的行程，讓旅客即使選擇假日出遊，也不用擔心住宿費會超支；此外，旅客也可選擇搭配優質飯店或熱門體驗、景點門票、交通接駁、特色遊程的高鐵聯票產品，享有高鐵車票最低65折起超值優惠。豐富多樣的優惠，滿足旅客多元化的旅遊渴望。

想在周休二日出遊，但比平日高得多的價格總讓人卻步？台灣高鐵再次推出熱銷優惠—高鐵假期「假日不加價」專案，結合台北君品酒店、高雄中央公園英迪格酒店等北中南18家優質飯店，讓旅客假日入住也享平日相同的套裝價格；此外，針對擔心暑假一房難求的家長，高鐵假期也貼心推出「暑期親子早鳥優惠」專案，結合多家最受小朋友喜愛的遊樂園周邊飯店，例如台中麗寶賽車主題旅店、雲林劍湖山大飯店、高雄義大天悅飯店及義大皇家酒店等，5月31日前提早預訂該專案（入住日期自6月1日～8月31日止），除了每房贈1位兒童免費入住（含早餐及備品）之外，再加碼享房型升等或早鳥優惠價。

台灣高鐵這波優惠專案，也特別針對喜愛至飯店官網訂房的旅客，推出台灣高鐵「飯店聯票」車票最低65折起的超值優惠。160家優質飯店讓國人選擇，還有平日入住享飯店官網最低房價或房型免費升等優惠；此外，台灣高鐵「國旅聯票」也推出全面75折的優惠，近千條最受歡迎指定商品，無論選擇熱門體驗、景點門票、交通接駁或是特色遊程，加購高鐵車票都是75折，旅客可依照個人喜好自由搭配。

高鐵假期「假日不加價」專案：針對在周休二日國內旅遊最方便的旅客特性，高鐵假期「假日不加價」專案，可選擇入住18家熱門飯店，地點包括：台北、新北、台中、台南、高雄以及屏東，4月15日起至6月30日止，無論在周五或是周六入住，都可享有與平日相同價格的套裝優惠。

二、高鐵假期「暑期親子早鳥預購」專案：4月15日起至5月31日預購並於6月1日至8月31日入住指定飯店，除了每房贈送1位兒童免費入住(含早餐備品)之外，再享早鳥專屬優惠行程價格或加碼房型升等。

三、「飯店聯票65折起」：台灣高鐵與國內160家飯店合作，4/15起，到指定合作飯店之官網訂房預購5月1日至5月31日之行程，即可享加購高鐵不限標準車廂對號座或商務車廂7折起優惠（原8折），入住晶華集團及福華集團指定飯店，只要65折。

四、「國旅聯票75折」：台灣高鐵「國旅聯票」內容包含：高鐵車票＋精選數百項旅遊產品，4月15日起可以透過klook、KKday、易遊網、ibon、雄獅五個合作平台預購5月1日至5月31日之行程，加購高鐵標準車廂對號座或商務車廂通通只要75折，包含最受歡迎的熱門體驗、景點門票、交通接駁、特色遊程，旅客可依照個人喜好自由搭配。