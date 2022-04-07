為了老人口腔照護需求, 由高雄市牙醫師公會與社會局協助三家老人福利機構向衛生福利部社會及家庭署，爭取公益彩券盈餘回饋金補助設置口腔診療服務據點。社家署補助的老人福利機構自104年迄今共29家，110年度特殊計畫評選通過的三家機構都是在高雄市， 歷經高雄市牙醫師公會媒合服務醫師與全聯會審核資格後，在健保署通過後都已開始服務機構長者，而且在ＡＢＣ牙醫聯盟與各牙醫診所的全力配合下，順利地以固定巡迴模式駐點服務機構院生及患者。

健保署與高雄市牙醫師公會，對於偏鄉特殊需求者和長照機構的醫療需求，一向都非常的重視，在服務據點的設置與醫師醫療服務的提供都不餘遺力，目前已經有偏遠醫療站甲仙、六龜、杉林、那瑪夏、七美等特照巡迴點共１９個，盡量滿足弱勢照顧與特殊需求者；而健保署在費用給付方面也給予醫療團合理的協助，讓去服務的醫師能放心地提供專業的牙科診療服務，對於身心障礙者也有掛號費減免等補助，高雄市也提供１２歲以下身障口腔保健護照，補助掛號費用與乳牙冠等費用，對於醫療弱勢族群做到更多的關懷與照顧。

長照機構內長輩多數有口腔牙齒疾病，但因行動不便、臥床造成外出就醫不便，在高雄市牙醫師公會健保署、社家署與長照機構的努力下，能在特需與弱勢醫療這部分提供更多的服務與關懷。