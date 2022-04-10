馬偕紀念醫院團隊在司馬庫斯小學為民眾進行眼科視力檢查。（健保署北區業務組提供／羅浚濱新竹傳真）

健保署醫務管理組張禹斌組長（中間左起） 、健保署北區業務組長張溫溫、健保署長李伯璋署長及馬偕紀念醫院副院長洪大川等人，在尖石司馬庫斯舉辦「2022遠距醫療 健康不離」活動。（健保署北區業務組提供／羅浚濱新竹傳真）

健保署與馬偕紀念醫院在尖石鄉司馬庫斯部落，進行「健保尖石鄉醫療給付效益提昇計畫（稱尖石IDS計畫）」今年邁入20週年，9日舉辦「2022遠距醫療 健康不離」活動，在部落小學空間提供牙科、眼科等多項專科診療服務，讓醫療零距離。

司馬庫斯部落下山到平地需耗費4小時車程，健保署為造福原鄉民眾就醫權益，2001年起委由馬偕紀念醫院承辦尖石IDS計畫，藉由醫療團隊提供尖石後山玉峰村、秀巒村24小時專業醫療照護，縮短城鄉醫療差距。

20年前嫁到司馬庫斯，在秀巒衛生室服務的護理師SAYUN說，常聽婆婆說以前醫療不足，部落民眾都要花4至5小時下山去看病，當因沒車可以回山上，必須在外地露宿街頭，自從馬偕醫院承作IDS計畫，看病真方便很多，居民身體不舒服都知道要找秀巒衛生室了！

健保署去年起推動遠距醫療給付計畫，馬偕紀念醫院積極與新竹台大分院生醫醫院、中醫大學新竹附設醫院合作，提供尖石鄉眼科、耳鼻喉科、皮膚科遠距醫療，透過專科醫師視訊檢視患者病灶處與傳遞影像，立即給予專業建議及精準診治，大幅提升醫療效率。

健保署長李伯璋頒發感謝狀，肯定馬偕紀念醫院醫療團隊長期投入原鄉醫療的努力，20年來在尖石鄉IDS成果良好，獲當地原鄉居民一致稱許，

李伯璋和健保署北區業務組張溫溫希望承作團隊朝擴展多專科遠距醫療服務、居家西醫、中醫、牙醫到宅服務及BC肝炎防治等方向努力，健保署會持續投入資源，與馬偕紀念醫院攜手護原鄉，為尖石鄉民眾撐起保護傘。