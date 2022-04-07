桃園市警察局15日將新增6處路口執法，包含蘆竹區中正路、榮興路口、蘆竹區國道1號南下匣道與新南路、桃園區復興路83號前、龜山區復興一路長庚醫院及平鎮區民族路2段191號前、楊梅區楊新路與大成路口，提醒民眾注意。

警方表示，取締位置分別於蘆竹區中正路與榮興路口、蘆竹區國道1號南下匣道與新南路交叉路口之「違規迴轉偵測」，桃園區復興路83號前、龜山區復興一路長庚醫院前之「公車停靠區及前後違規停車偵測」及平鎮區民族路2段191號前、楊梅區楊新路與大成路口前之「違規停車偵測」。

警方說，2月24日至3月7日市警局、交通局恢復7處區間測速科技執法，啟用前該7處路段每月平均交通事故36件，啟用後為月平均17件，交通事故下降53％。另外2021年9月1日啟用20處闖紅燈科技執法，警方說，啟用前7個月事故合計362件，啟用後7個月200件，事故減少45％。

警方表示，科技執法除了區間測速外，目前設置重點為「智慧路口安全防護科技執法」，包含闖紅燈、紅線違停、違規迴轉、不禮讓行人違規，都是科技執法偵測範圍。地點則會運用大數據分析肇事及違規熱點，讓警方執法事半功倍，也降低交通事故。

另新增的路口科技執法，取締違規迴轉可處600以上1800以下罰鍰，違規臨時停車則是300以上1200元以下罰鍰。