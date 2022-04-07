7日亞洲主要股市紛紛下挫、震盪，金管會7日分析，主要有二大原因，一是俄烏戰爭仍持續，二是市場預期美國聯準會將加快升息，避險氣氛轉濃，因此投資人對股市態度趨向保守。

證期局副局長高晶萍提出四大理由，強調台股在亞洲主要股市中仍是相對「穩健且具韌性」，一是今年到4月6日，台股下跌3.82％左右，但同時間日股跌5.01％、港股下跌5.63％、南韓股市下挫8.15％，上海股市亦跌9.79％、深圳跌18.07％，台股相對抗跌。

二是上市櫃公司2021年無論是營收、獲利都是創近10年的新高，且到3月底為止，台股現金殖利率有3.84％，加計股票股利，則殖利率會達3.96％，股市基本面仍佳。

三是即便市場觀望氣氛濃厚，但到4月6日為止，集中市場日均交易量仍有3,087億元，維持3千億元以上的動能，代表依舊有量、有投資人願意逢低進場承接。

四是主計處預估今年台灣經濟成長率4.42％，景氣依舊穩健成長，亦可支撐台股的走勢。

高晶萍並分析台股資金動能，2月投信是買超582億元，自營商賣超946億元，外資則是賣超1,950億元，而外資累計到3月底共超賣台股4,590億元，但國內資金仍有進場承接，高晶萍強調台股目前仍是穩健有韌性，金管會將會持續觀察資本市場變化。