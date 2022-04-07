受到整體市場對RF（射頻元件）需求疲弱牽連，砷化鎵上游磊晶廠全新（2455）3月營收年減16.21％，為2.86億元，但較2月營收增加9.03％，今年第一季營收為8.39億元，季減4.18％、年減5.62％，不過，隨光電子營收占比拉升至21％，對毛利率有高度貢獻，法人預期，全新今年第一季獲利可期，季成長在望。

全新表示，RF需求自去年12月起開始出現疲態，所幸在光電子的神救援下，今年第一季營收並未見到超乎預期的大幅度衰退，3月營收也開始較2月成長，維持2月將是全年谷底的預期，單月營收有機會逐月回溫，全年營收仍可望維持年成長力道，下半年有機會回溫、較上半年表現好。

全新3月光電子營收占比由21％進一步拉升至24％，微電子為76％，整體第一季光電子營收占比為21％，微電子為79％。光電子以車用LiDAR（光達）為尤，接收端已量產、發射端則為研發單，全新維持對光電子產品的期許，成長幅度可期，將是公司未來營收的繼起之秀。

全新的光電子產品具低基期優勢，加上迎接未來多元化的需求，兩大應用包括穿戴式裝置（如AR／VR頭戴式裝置等），以及車用LiDAR等，客戶端下半年都有機會開始小量量產，由於光電子屬高毛利產品，對獲利有高度貢獻。

針對微電子方面，法人表示，全球消費力仍有待觀察，4月出現大幅好轉的機率雖然不大，但5、6月將有蘋果（Apple）新機拉貨，具基本換機需求，即使手機整體量維持不變，但從4G進入5G，砷化鎵面積消耗也會增加、約30％，加上WiFi方面，6E也將成為主要規格，對微電子依舊正面以待。