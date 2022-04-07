新北市板橋知名麵線業者「油庫口麵線」所在社區即將都更，該社區居住環境老舊、屋齡達48年，目前已經有八成的住戶同意都更，今（7日）委新北住都中心成立更新會，跨出自主更新的第一步，未來一旦建成，周遭生活機能優秀，近捷運、火車站、公園和學區等，依周邊同等物件評估，單坪有望上看6、7字頭，而這也意味著超人氣美食「油庫口麵線」將另尋他處重起爐灶。

油庫口麵線已創立約35年，為板橋知名美食，主打「大腸蚵仔麵線+香腸」的創新吃法，勾芡的恰到好處，又不會過分油膩的麵線，搭配有著鮮明碳烤香氣、多汁紮實的香腸，令不少慕名而來的饕客流連忘返舌尖上的美味。

成立迄今走過逾30個年頭的油庫口麵線，在板橋原有2間店面，其中漢生分店去年不敵疫情重挫，拉下鐵門已經結束營業，當時就令不少老饕感到十分惋惜；如今位於文化路的總店面臨都更，這間老字號美食未來遷址營業，落腳何處仍是未知數。

新北住都中心執行長汪禮國表示，住都中心進場前，是由油庫口案住戶原本以小範圍推動危老重建，在中心動員80多人次前往說明並偕同社區發起人李小姐，拜訪所有住戶後，才改以權利變換方式、擴大範圍推動都更，目前整合已突破8成。

汪禮國稱，第一階段依照自主更新程序由住戶組織更新會以取得實施者資格、劃設更新單元，第二階段中心將擔任全案管理顧問，協助更新會推動自力更新。

目前還有3戶未明確表達意願，主因是住戶希望先看見實質進度，本案成立更新會後，象徵正式進入都更程序，住都中心仍將持續溝通說明，相信能盡快說服住戶信任公開、公正、透明的重建機制，促使都更案達成整合。