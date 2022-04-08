有些人還困在傷了自己的親子關係中，但他們的父母早已離世。現在，我想對這些「曾經是」子女的人說一些話。

即便孩子因持續壓抑感受，而導致行為偏差或自我封閉，也可以藉由獲得父母的傾聽與體諒，來釋放那些真實感受，擺脫過去的煩惱與痛苦——這就是本書想傳達的事情。

若親子能攜手重新審視過去的關係，幫助孩子振作起來，那固然是最完美的結局。但是，並非所有家庭都能實現此事。無法實現的原因有很多，可能是父母已經離世，或罹患失智症之類的。而這也令不少人永遠「被困在泥沼中」，解決不了自己的繭居問題或其他問題。

在我治療過的患者當中，就有好幾個這樣的人。他們的父母都已歸天，自己也五、六十歲了，卻還在被父母生前留下來的親子芥蒂糾纏著，無法從痛苦的深淵中走出來。而且他們都會說：「父母死了，我卻哭不出來。」

就像我在本書中不斷說的，因為他們已經習慣「不去徹底感受原始情緒」，所以即便大腦已經接受父母死亡的事實，卻無法讓情緒層面也接受這件事，而這就像喉嚨被異物卡住一樣，會令人產生不舒服、不完整的感覺。正如同「Grief（喪慟）」這個字所指的，人在失去重要的人的時候會悲痛不已，若感受不到悲傷，心裡深處就無法接受對方的死，永遠被對方的存在困在原地。

這就跟釋迦牟尼佛的第一個女弟子——迦沙．喬達彌的故事一樣（※1），是自古以來就存在的概念。現在，這個古老概念已變成新的治療方法，應用在助人接納障礙和治療創傷上。

使用這個方法時，即使父母不在場，也可以讓子女對想像中的父母抒發內心深處的悲傷，徹底感受身為子女的真實情感，這樣就能大幅改善身上的症狀和內心的痛苦了。

雖然這種做法在某些情況下也可以獨自完成，但是對於有心理問題的人來說卻不簡單，甚至有危險，因此還是得跟熟練的治療師一起執行。也請現在正在接受心理治療的人先找自己的醫生商量過，再來考慮是否執行此做法。

此外，即便是沒生病的人感到心靈有點失去平衡，也可以在有必要時，去找這方面的專家諮商。我並不是為了解釋它的做法才寫的，我是為了讓更多人了解，原來自己還有這樣的選擇，還有辦法擺脫糾纏著自己的痛苦。還請各位讀者不要勉強自己。

．一位身心生病的女士無法接受母親過世的事實

我有一位長期受厭食症、憂鬱症、自殘行為、購物成癮症所苦的女性患者。她現在已經六十出頭。自二十幾歲結婚後，她就一直對丈夫的態度感到不滿，因為她覺得丈夫不是真心愛著她。

一起出門兜風時，即便丈夫根本沒做錯什麼，她也覺得「丈夫不像新婚時那樣呵護我，害我很煩躁」。

現在，她因為長期的心理疲憊而陷入慢性憂鬱狀態，完全無法做家事，因此家事都由丈夫一手包辦。儘管如此，她還是會說「我還是覺得他不夠愛我」、「我也知道自己老是在說傻話，但我的心仍舊會這麼想」。

我進一步了解後發現，她心中的鬱悶感和那股填不滿的空虛感，早在遇見丈夫前就存在了，而痛苦根源則與三年前離世的母親有關。即便母親都已經過世了，她還是一直活在缺乏母愛的痛苦與不滿之中。遇見丈夫後，她期待著丈夫能給她母親不曾給過的愛，但婚後，她還是覺得「不夠、不夠」，一直為此跟丈夫吵架。

這位女士也沒有打從心底接受母親過世的事實，她說：「我一直覺得母親還在某處活著。」於是，我就把治療重心放在這一塊，讓她盡情地訴說她對母親的感受。

她表示：「我不明白她為何不愛我。」「我擺脫不了怨恨和痛苦。」除了這些憤怒的情緒外，她也把身為子女的真實感受說出來了——「我很希望她對我溫柔一點」、「我一直想對母親撒嬌」。她藉由告訴我（治療師）這些事，喚起了壓抑在心底的真實情感。

她說著說著便哭了起來。那天她告訴我：「我從未哭得這麼慘過，現在感覺舒暢一點了。」

後來，隨著面談次數的增加，她感受到的傷痛也越來越深。

到了某天，這位女士激動的哭喊：「媽媽——！幫幫我！我好想妳！」她像個孩

子一樣大哭了將近一小時才停下來。

之後，她也對我訴說她的感想：「我沒想到自己這麼會哭。之前別說沒有為母親過世落淚，就連人生中的各種悲傷也感受不到。現在我終於注意到了這件事。」

她一直以來都沒有去感受內心深處的原始情緒，導致她長期都在扼殺真實的自我。她說：「我終於感受到﹃母親真的已經不在了﹄的實感。」

在那之後，她的心情慢慢好轉，同時，她也能笑著說她對丈夫的依戀已經逐漸淡化，甚至覺得無所謂了。

另外，隨著味覺恢復，她也不再碰暴飲暴食時代吃的垃圾食物和重口味食物。現在她已經能感受到天然飲食的美味，同時也能正常地產生飽足感，於是，暴食症便隨之消失。

攝食障礙是一種由心理影響生理的疾病。人在不斷壓抑深層的原始情緒後，連身體的感覺也跟著喪失，所以才會有再怎麼吃也吃不飽、再怎麼瘦也不會餓的症狀。

因此，找回原始情緒後，那些病態的身體感受就會逐漸恢復正常。這位女士連嗅覺都逐漸恢復，而有趣的是，時隔十年，她又能聞到丈夫的味道了，而且她還會打趣的對丈夫說：「你好臭，走開啦。」

這位女士雖然恢復得不錯，但她也說，雖然她很感謝治療幫她找回輕鬆的人生，但還是消除不了小時候留下來的「母親不接納我這個人」的痛苦回憶。換言之，就算能藉由治療把×變成△，也不可能達到美滿的○。正因為如此，我才會深深感受到，父母應該趁自己還活著的時候，盡可能地貼近孩子的心，不管是幾歲的孩子渴望親情，都要盡量把愛傳遞給他們。

(本文摘自《啃老浪潮：十年前的心肝寶貝，十年後卻成啃老累贅》/台灣東販)