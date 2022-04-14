唐美雲的母親，國寶級歌仔戲小生唐冰森，今早舉行祈福法會，唐美雲表示，從媽媽身體不舒服至今瘦了6公斤，心裡對媽媽仍有執念，但學習將執念轉向祝福。

唐美雲說昨晚半夢半醒間，感覺到媽媽替他蓋被，她不想張開眼睛，深怕媽媽就這樣不見。唐美雲從小就和媽媽一起睡到10幾歲，還是很黏媽媽，媽媽現在不在了，她把媽媽放在心裡，繼續傳承母願，發揚歌仔戲文化，為媽媽成立基金會，繼續藝術傳承。唐冰森於4月3日因心臟衰竭逝世，享耆壽93歲。

唐美雲透露夢到過世母親。（圖／王思穎攝）