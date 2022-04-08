10.芝加哥聯準銀行總裁埃文斯（Charles Evans）表示，我相信我們可以達到「中性」水準，但我們不一定要超出我們需要去的地方那麼遠。

11.亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）周四表示，我認為我們讓政策接近「中性」立場是非常合適的，但我們需要謹慎行事。

12.聯準會和其他央行將加快收緊政策的預期發酵，美國債息飆升，美國10年期債息上漲3.8個基點，報2.647%，2年期債息跌4.5個基點，為2.457%，這表示2年/10年期債息差達到18.72個基點。本周以來，2年/10年期利差累計擴大近27個基點，創下2013年6月來單周新高。上周這檔債息曲線曾一度「倒掛」，使投資人擔心美國經濟可能在一兩年內陷入衰退。

13.聯準會公布，美國2月消費者信貸增加418億美元，遠超出1月的增加89億美元，並創下歷史新高。2月消費者信貸經年率換算後增幅為11.3%。

14.房地美（Freddie Mac）公布，美國30年期固定抵押貸款利率連漲第5周，本周升至4.72%，創下2018年12月以來新高。分析師表示，抵押貸款利率跟隨美國債息上揚。

15.美元失守兩年高點，市場正在消化聯準會更為「鷹派」的貨幣政策立場。周四紐約尾盤美元指數上漲0.2%，報99.81，盤中一度站上99.823，創下2020年5月來新高。歐元兌美元尾盤跌0.2%，報1.0875，盤中一度跌至1.0871美元，創下一個月新低。

16.歐美通膨居高不下，加上避險情緒升溫，周四紐約期金收漲0.8%，報每盎司1937.8美元。西方國家進一步擴大對俄羅斯的制裁，鈀金應聲大漲3.7%，報每盎司2278美元。其他貴金屬方面，現貨銀漲0.6%，報每盎司24.58美元。鉑金漲0.9%，為每盎司961.53美元。

17.周四倫敦布蘭特期油下跌0.49美元或0.5%，報每桶100.58美元。紐約期油跌0.20美元或0.6%，報每桶96.03美元，延續前一日雙雙重挫逾5%的低迷走勢。歐元區最終能否真的對俄羅斯能源祭出制裁仍存在不確定性，美國等主要消費國宣布大規模釋油計畫，以及中國嚴格封控以防堵疫情，使原油需求前景蒙上陰影。