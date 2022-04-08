返國隔離中！苗豐強接任工總新理事長「眾望所歸」 12:132022/04/08 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 工總臨時理監事會議(圖／吳靜君攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 工總臨時理監事會議今日通過由副理事長、聯華神通集團董事長苗豐強接任新理事長，工總監事會召集人潘俊榮表示，苗豐強是副理事長中第一順位，接任理事長眾望所歸。 不過，苗豐強因從國外回國，目前還在防疫隔離當中，今天仍未出席工總理監事會議，外界期待，4月14日工總會員大會，他可能在接任理事長後首次公開露面。 潘俊榮接受媒體採訪時表示，新任秘書長也會請新任理事長決定，而工總也會找時間拜會，向他說明今天選舉的結果。 工總慰留至今日17時 王文淵若堅辭 苗豐強接任呼聲高 有益鋼鐵劉憲同 接掌高雄市商業會 #工總 #苗豐強 #理事長 #接任 #眾望所歸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 改造觀光產業 北市旅館公會提建言 04:102022/03/29 投資理財 高志尚接任國家表藝中心董座 04:102022/03/31 社會新聞 苗豐強將接掌工總 04:102022/04/08 財經要聞 尹崇堯有意角逐壽險公會理事長 拜訪同業尋求支持 15:342022/03/28 財經 黃韻涵接任高雄青工總會長 盼年輕世代加入改變國民黨 17:192022/03/29 政治 校友總會理事長吳榮彬 延續薪火 04:102022/04/07 產業特刊 政戰將領4月異動 孫立方接任國防部軍事發言人 10:042022/03/29 政治 朝陽科大北區校友聯誼會成立 04:102022/04/03 《旺來報》 王文淵辭意堅 工總最快明補選理事長 04:102022/04/07 財經焦點 鄭深池接掌長榮國際 成「弟弟派」爭權一大戰將 21:052022/04/06 財經 敬軍活動超過1500場次 陸軍司令贈勳李棟樑 16:312022/04/01 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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