工總臨時理監事會議今日通過由副理事長、聯華神通集團董事長苗豐強接任新理事長，工總監事會召集人潘俊榮表示，苗豐強是副理事長中第一順位，接任理事長眾望所歸。

不過，苗豐強因從國外回國，目前還在防疫隔離當中，今天仍未出席工總理監事會議，外界期待，4月14日工總會員大會，他可能在接任理事長後首次公開露面。

潘俊榮接受媒體採訪時表示，新任秘書長也會請新任理事長決定，而工總也會找時間拜會，向他說明今天選舉的結果。