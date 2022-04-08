彰源(2030)3月營收19.31億元，年增59.38%、月增71.04%，創財報新制以來新高。第一季營收44.46億元，季減2.24%、年增49.25%。受惠於近期鎳價快速上漲，推動下游對不銹鋼的備貨需求增加，帶動營收優於預期。而鎳價格維持強勢，且美國基建及經濟復甦帶動的不銹鋼需求回升，法人預期主要不銹鋼廠的營運可維持強勁，考量評價已在相對高檔，法人維持彰源中立的投資建議。

彰源周五爆量帶頭衝，盤中最高達35.7元，目前漲幅逾9%，重回所有均線上。

彰源受惠於近期鎳價快速上漲，推動下游對不銹鋼的備貨需求增加，帶動營收優於預期。彰源3月營收雙增雙位數，優於預期。國際鎳價今年1月飆升至11年新高，國際鎳價近期已從先前妖鎳事件的急漲中回跌，但以目前的LME鎳報價每噸約3.34萬美元來看，仍較3月初上漲約31%，顯示市場對鎳供應可能將短缺的看法仍存在。投顧法人認為，俄羅斯的鎳產量占全球接近一成，預計俄烏戰事演變成長期戰的可能性存在，因此鎳價可望長期維持強勢的格局。

受惠鎳價格維持強勢，且美國基建及經濟復甦帶動的不銹鋼需求回升，預期主要不銹鋼廠的營運可維持強勁，考量評價已在相對高檔，維持彰源中立的投資建議。

彰源經第三地間接投資大陸持股100%之子公司無錫彰源金屬製品有限公司，配合無錫市錫山區政府機動式防疫工作，於4月8日停工，復工日待當地政府通知。公司配合當地政府防疫措施進行封閉式管理及核酸篩檢，並適時聯繫客戶與供應商調整出貨時間，也持續密切注意疫情發展，採取應變措施，以維持公司環境安全與員工健康。目前預估暫對公司財務業務無重大影響，後續視發展隨時更新發布。